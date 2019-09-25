تسيسكا وسبارتاك وزينيت يبلغون ثمن نهائي كأس روسيا (فيديو)

تغلب تسيسكا موسكو على مضيفه ألانيا من الدرجة الأولى بنتيجة 3-1 في المباراة التي جمعتهما، اليوم الأربعاء، ضمن دور الـ 16 من كأس روسيا لكرة القدم.

وتقدم تسيسكا بهدف مبكر عن طريق، إيلزات أخميتوف، من ركلة جزاء في الدقيقة الثانية، وعادل أصحاب الأرض النتيجة في الدقيقة 19 عن طريق باتراز خادارتسيف من ركلة جزاء أيضا.

وسجل الياباني تاكوما نيشيمورا هدفي تسيسكا الثاني والثالث في الدقيقتين 34 و72.

وسيواجه تسيسكا في دور الـ 16 فريق أوفا الفائز بدوره على تشايكا بهدف دون رد.

وفي مباراة ثانية من الدور الـ 32، تغلب سبارتاك موسكو على مضيفه كاماز 2-1، وسجل هدفي الضيوف، الأرجنتيني إزكويل بونسي في الدقيقتين 21 و76، فيما سجل هدف كاماز الوحيد لاعبه دافيد كارايف في الدقيقة 24 من علامة الجزاء.

ويقابل سبارتاك في الدور القادم فريق روستوف الفائز بدوره على موردوفيا بهدفين نظيفين.

وفي مباراة أخرى، قلب زينيت بطرسبورغ الطاولة على مضيفه ينيسي، فبعد تأخره بهدف في الدقيقة 14 من توقيع كونستانتين سافيشيف، سجل هدفين متتاليين عن طريق كل من أليكسي سوتورمين من ركلة جزاء والسلوفاكي روبرت ماك في الدقيقتين 58 و63.

وسيواجه زينيت في الدور القادم فريق توم الفائز على تامبوف برباعية بيضاء.

المصدر: sport-express.ru