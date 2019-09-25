في لقطة طريفة.. مصور يترك أحداث المباراة ويلاحق بعدسته فتاتين حسناوين (فيديو)

تداول عشاق كرة السلة ورواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو طريفا جرت أحداثه خلال مباراة فريقي "سكافاتي" و"مونتيغرانارو" في نهائي كأس الدرجة الثانية لكرة السلة الإيطالية.

وخلال النقل التلفزيوني، وعندما كانت المباراة ملتهبة وتشير نتيجتها للتعادل 7-7، وجه مصور اللقاء الرئيس الكاميرا نحو مشجعتين جميلتين تبحثان عن مكان للجلوس، قبل أن يتدارك الموقف سريعا ويعود إلى أجواء اللقاء الحماسية.

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يذكر أن المباراة انتهت لفوز سكافاتي بنتيجة 86:68.

المصدر: eurosport.ru