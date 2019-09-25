 
مباشر
عاجل
روحاني: طهران ماتزال ملتزمة بتعهداتها النووية بالرغم من انسحاب واشنطن من الاتفاق

رغم الاعتزال الدولي.. عودة أولية لدي روسي مع المنتخب الإيطالي

الرياضة

رغم الاعتزال الدولي.. عودة أولية لدي روسي مع المنتخب الإيطالي
Reuters PEDRO NUNES
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg7x

استدعى مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي للمرة الأولى بعد غياب عامين، إلى التشكيلة الأولية لمباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في أكتوبر المقبل.

ويعتبر الاستدعاء الأولي شرطا للاعبين المحترفين خارج إيطاليا، من دون أن يعني حكما أن اللاعب سيتم اختياره للتشكيلة النهائية.

وفي حال تم اختياره للتشكيلة النهائية، سيعود دي روسي إلى معقله السابق، الملعب الأولمبي وسط جماهير ناديه السابق روما، لملاقاة اليونان في 12 أكتوبر، قبل لقاء ليختنشتاين في 15 من  الشهر نفسه، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تتصدرها إيطاليا بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 انتصارات في 6 مباريات.

إقرأ المزيد
رسميا.. دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز
رسميا.. دي روسي ينضم إلى بوكا جونيورز

وتعود آخر مشاركة لدي روسي البالغ 36 عاما، المنتقل هذا الصيف إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد 18 موسما في روما، إلى تصفيات كأس العالم 2018 عندما فشل الأزوري في التأهل وقرر بعدها الاعتزال الدولي.

وخاض دي روسي 117 مباراة بألوان قميص المنتخب الإيطالي الذي توج معه بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

إردوغان يفتح النار على إسرائيل ونتنياهو يرد