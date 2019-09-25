رغم الاعتزال الدولي.. عودة أولية لدي روسي مع المنتخب الإيطالي

استدعى مدرب المنتخب الإيطالي، روبرتو مانشيني، لاعب خط الوسط دانييلي دي روسي للمرة الأولى بعد غياب عامين، إلى التشكيلة الأولية لمباراتين ضمن تصفيات كأس أوروبا 2020 في أكتوبر المقبل.

ويعتبر الاستدعاء الأولي شرطا للاعبين المحترفين خارج إيطاليا، من دون أن يعني حكما أن اللاعب سيتم اختياره للتشكيلة النهائية.

وفي حال تم اختياره للتشكيلة النهائية، سيعود دي روسي إلى معقله السابق، الملعب الأولمبي وسط جماهير ناديه السابق روما، لملاقاة اليونان في 12 أكتوبر، قبل لقاء ليختنشتاين في 15 من الشهر نفسه، ضمن منافسات المجموعة العاشرة التي تتصدرها إيطاليا بالعلامة الكاملة 18 نقطة من 6 انتصارات في 6 مباريات.

📋🇮🇹 Daniele De Rossi ha sido preconvocado por Roberto Mancini con Italia, el ex-capitano podría volver casi dos años después a la 'azzurra' y también al Olímpico de Roma, donde jugará Italia contra Grecia el 12 de octubre. pic.twitter.com/PBk0kJseeY — Soy Calcio (@SoyCalcio_) September 25, 2019

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وتعود آخر مشاركة لدي روسي البالغ 36 عاما، المنتقل هذا الصيف إلى بوكا جونيورز الأرجنتيني بعد 18 موسما في روما، إلى تصفيات كأس العالم 2018 عندما فشل الأزوري في التأهل وقرر بعدها الاعتزال الدولي.

وخاض دي روسي 117 مباراة بألوان قميص المنتخب الإيطالي الذي توج معه بلقب كأس العالم 2006 في ألمانيا.

المصدر: وكالات