إعادة انتخاب كو رئيسا للاتحاد الدولي لأم الألعاب بالتزكية

أعيد انتخاب البريطاني سيباستيان كو بالتزكية لولاية ثانية على رأس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، قبل يومين من انطلاق بطولة العالم لأم الألعاب التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة.

ووصل كو الذي يعتبر أحد أفضل العدائين في التاريخ والحائز على ذهبيتي سباق 1500 متر في أولمبيادي، موسكو 1980 ولوس أنجلوس 1984، إلى رئاسة الاتحاد الدولي عام 2015، وأعيد انتخابه اليوم لولاية ثانية من أربعة أعوام.

Sebastian Coe has been re-elected to his second term as president of the IAAF. pic.twitter.com/FvRVCXFpdN — IAAF (@iaaforg) September 25, 2019

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وانتخبت الجمعية العمومية للاتحاد، البريطاني البالغ من العمر 62 عاما بالإجماع (203 أصوات من أصل 203)، علما بأنه كان المرشح الوحيد.

وعلق كو على انتخابه مجددا على رأس الاتحاد، قائلا: "أنا راض جدا وفخور بما وصلت إليه الرياضة، لقد عشنا أربعة أعوام من التغيير، والآن حان وقت البناء... كانت الأعوام الأربعة صعبة، خصصنا أول سنتين للخطوات الإصلاحية وآخر سنتين لتنفيذها".

وتابع: "لقد نجحنا في تنفيذ كل ما وعدنا به. أود أن تكون السنوات الأربع المقبلة للمتعة، أريد لهذه الرياضة أن تنمو".

كما شهد اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد اليوم، انتخاب الكولومبية خيمينا ريستريبو (50 عاما) كأول امرأة نائبة للرئيس.

وريستريبو هي واحدة من أربعة نواب للرئيس تم انتخابهم اليوم، وهم الأوكراني سيرغي بوبكا النجم السابق لرياضة القفز بالزانة، والأمير السعودي نواف بن محمد آل سعود، وجيفري غاردنر من جزيرة نورفولك.

المصدر: أ ف ب