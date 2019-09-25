رابطة الدوري الإسباني تحدد موعد كلاسيكو برشلونة والريال

أعلنت رابطة الدوري الإسباني، اليوم الأربعاء، موعد مباراة الكلاسيكو الإسباني المقبلة بين الغريمين برشلونة وريال مدريد، على ملعب "كامب نو" معقل النادي الكتالوني.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن مباراة الكلاسيكو ستقام يوم 26 أكتوبر المقبل، في الساعة الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي لإسبانيا، وذلك ضمن منافسات الجولة العاشرة من عمر "الليغا".

وأشارت الصحيفة إلى أن برشلونة سيخوض المباراة براحة أقل 24 ساعة من ريال مدريد، عقب مباراتي الفريقين في دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وأوضحت أنه سبق إقامة مباراة الكلاسيكو في الساعة الواحدة ظهرا في ديسمبر 2017، وكان ذلك على ملعب سانتياغو برنابيو معقل الفريق الملكي.

❗️ El Clásico ya tiene fecha y hora: sábado 26 de octubre a las 13:00hhttps://t.co/IVpeMAi6Dbpic.twitter.com/aWLPg1MbB6 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) September 25, 2019

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ويحتل ريال مدريد المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 11 نقطة، قبل خوضه مباراة الجولة السادسة اليوم أمام ضيفه أوساسونا، مقابل 10 نقاط لبرشلونة رابع ترتيب "الليغا".

المصدر: وكالات