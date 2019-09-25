أليسون بيكر يكشف موقفه بعد العودة إلى ليفربول

عاد حارس المرمى البرازيلي أليسون بيكر إلى التدريبات الجماعية مع ليفربول الإنجليزي لكرة القدم، بعد غيابه لنحو 6 أسابيع بسبب إصابة في ربلة الساق اليمنى.

وأبدى بيكر البالغ 26 عاما رغبته في العودة إلى الدفاع عن مرمى حامل لقب دوري أبطال أوروبا في تصريحات للموقع الإلكتروني للنادي الأربعاء، قائلا: "أنا على الطريق الصحيح، وأعتقد أننا اقتربنا من العودة"، مضيفا: "بات بإمكاني التمرن على أرض الملعب وأشعر أني بحالة جيدة".

وتابع: "أشعر بالثقة وأعتقد الآن أن الأمر يقتصر على استعادة كامل قواي، للعودة والقيام بما أحب أن أفعله".

وأصيب الحارس خلال مباراة الفريق الأحمر ضد نوريتش سيتي 4-1 في المرحلة الأولى من الدوري الممتاز في 9 أغسطس.

#LFC goalkeeper Alisson Becker feels he is "nearly there" as he continues his recovery from the calf injury he sustained on the opening day of the season. — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 25, 2019

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وكان مدرب ليفربول الألماني يورغن كلوب قد ألمح سابقا إلى أن البرازيلي لن يعود إلى الملاعب قبل فترة التوقف الدولية في أكتوبر. لكن بيكر الذي أكد أنه بات قادرا على الجري والقفز على ساقه اليمنى (المصابة)، يبدي توقه للعودة إلى المباريات.

وأوضح بيكر: "المباريات، الأجواء في أنفيلد والمباريات خارج الدار، كل المباريات التي شاهدتها أمام شاشة التلفزيون، أفكر فقط بمدى اشتياقي للعب، أريد أن أكون هناك وأريد مساعدة رفاقي.. لم يعد بإمكاني الانتظار".

ويأتي ذلك بعد يومين من اختيار الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) أفضل حارس مرمى خلال حفل توزيع جوائزه السنوية الاثنين في مدينة ميلانو الإيطالية، على خلفية مساهمته في قيادة ليفربول للقب دوري الأبطال الموسم الماضي، والحلول وصيفا لمانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، كما ساهم بيكر في تتويج البرازيل بلقب بطولة كوبا أميركا 2019.

المصدر: "أ ف ب"