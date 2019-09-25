عائلة تايلاندية تطالب ملاك ليستر سيتي بتعويض قيمته 10 ملايين دولار

رفعت أسرة شابة لقيت حتفها في حادث سقوط مروحية مالك نادي ليستر سيتي، في أكتوبر عام 2018، دعوى قضائية ضد ملاك النادي الإنجليزي، للمطالبة بتعويض مالي قدره 10 ملايين دولار.

ونوسارا سوكناماي التي كانت بعمر الـ 32 عاما هي وصيفة ملكة جمال تايلاند عام 2005، وصديقة مقربة لمالك النادي، الراحل فيكاي سريفادهانابرابا، وماتت رفقته نتيجة سقوط الطائرة وتحطمها.

وذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية أن عائلة نوسارا رفعت الدعوى القضائية للمطالبة بتعويض مالي، لأن الابنة كانت المعيل الوحيد لوالديها، ورغم أنها ماتت ضحية سقوط الطائرة، إلا أن ورثة مالك ليستر سيتي لم يقوموا سوى بصرف مبلغ 2000 جنيه إسترليني مراسم الجنازة.

Family of Leicester City helicopter crash victim are suing the club's owners for almost £8million https://t.co/0kV89AJSpW — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) September 24, 2019

ورفضت الأسرة الحصول على عروض مالية بقيمة 20 ألف و40 ألف جنيه إسترليني، لأن الرقمين غير كافيين لتوفير حياة كريمة لوالدي سوكناماي، التي كانت تعمل كمساعدة شخصية لمالك ليستر سيتي.

وشكل سقوط مروحية مالك ليستر سيتي صدمة يوم 27 أكتوبر الماضي، حيث أسفر عن وفاته و4 من مرافقيه.

وكان سريفادهانابرابا، الملياردير التايلاندي، أحد رجال الأعمال، وخامس أغنى رجل في بلاده، فقد قدرت ثروته بـ4.9 مليار دولار، واشترى نادي ليستر سيتي عام 2010، وساعده على الفوز بدرع الدوري الإنجليزي الممتاز بعد ست سنوات في أكبر معجزة بتاريخ "البريمير ليغ".

المصدر: thesun.co.uk