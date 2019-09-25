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أرنولد شوارزنيغر يتلقى هدية قيمة من يوفنتوس

الرياضة

أرنولد شوارزنيغر يتلقى هدية قيمة من يوفنتوس
twitter \ FCJuventus
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أهدى نادي يوفنتوس الإيطالي أسطورة كمال الأجسام والممثل العالمي أرنولد شوارزنيغر قميص فريق "السيدة العجوز" وعليه رقم 101 نسبة إلى دوره في سلسلة أفلامه الشهيرة Terminator.

وسلم بطل كرة القدم الإيطالي القميص بالأبيض والأسود لحاكم ولاية كاليفورنيا السابق شوارزنيغر على هامش حدث سينمائي في ميلانو.

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وحمل القميص توقيع جميع اللاعبين في الفريق، بمن فيهم النجم كريستيانو رونالدو.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على "إنستغرام" صورة للممثل العالمي حاملا القميص وعلق عليها:" نراك قريبا..أرنولد".

المصدر:"إنستغرام"

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