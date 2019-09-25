بالفيديو.. أحداث شغب تضرب الدوري الجزائري وتتسبب في إيقاف مباراة

شهدت مباراة شباب بلوزداد أمام مضيفه شبيبة القبائل، الثلاثاء، أحداث شغب ضمن الجولة الخامسة من الدوري الجزائري لكرة القدم.

واجتاحت جماهير شبيبة القبائل أصحاب الأرض الملعب بعد الهدف الثالث لبلوزداد، احتجاجا على هزيمة فريقها، الذي يحتل المركز الـ6 برصيد 7 نقاط من 4 مباريات، ليطلق الحكم صفارة الختام قبل عشر دقائق عن نهاية المباراة.

وبعد انتظار لنحو 20 دقيقة، أعلن الحكم عن قرار وقفها نهائيا بسبب عدم توفر الظروف الأمنية لاستكمالها، مرجعا السبب إلى اقتحام الجماهير أرضية الميدان وإلقاء المقذوفات.

وبذلك حافظ شباب بلوزداد على صدارة دوري الدرجة الأولى بعد فوزه 3-0 خارج ملعبه على شبيبة القبائل.

وسجل عادل جرار الهدف الأول لبلوزداد في الدقيقة 10 قبل أن يضيف حمزة بلحول هدفين متتاليين في الدقيقتين 74 و78.

ويملك بلوزداد 10 نقاط من 4 مباريات ويتقدم بفارق الأهداف على مولودية الجزائر صاحب المركز الثاني بالرصيد ذاته.

المصدر: يوتيوب