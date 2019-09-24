 
مباشر

الروسي غولوفين يقود موناكو لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي (فيديو)

الرياضة

الروسي غولوفين يقود موناكو لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي (فيديو)
Globallookpress Panoramic
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg3u

قاد الروسي ألكسندر غولوفين فريقه موناكو لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي هذا الموسم بتغلبه على ضيفه نيس 3-1، في مباراة جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من "الليغ 1".

وسجل غولوفين هدفي موناكو الأول والثاني في الدقيقتين 29 و74، وصنع الهدف الثالث عندما مرر الكرة على طبق من ذهب لزميله وسام بن يدر الذي أودعها الشباك في الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف الضيوف الوحيد باتريك برنر في الدقيقة 54.

وهذا الفوز هو الأول لموناكو في الدوري بعد 3 هزائم و3 تعادلات ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 17، في حين توقف رصيد نيس الرابع عند 12 نقطة على جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

ما حقيقة محاولة اغتيال الرئيس المصري؟