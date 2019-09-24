الروسي غولوفين يقود موناكو لتحقيق انتصاره الأول في الدوري الفرنسي (فيديو)

قاد الروسي ألكسندر غولوفين فريقه موناكو لتحقيق أول فوز في الدوري الفرنسي هذا الموسم بتغلبه على ضيفه نيس 3-1، في مباراة جمعتهما، اليوم الثلاثاء، ضمن الجولة السابعة من "الليغ 1".

وسجل غولوفين هدفي موناكو الأول والثاني في الدقيقتين 29 و74، وصنع الهدف الثالث عندما مرر الكرة على طبق من ذهب لزميله وسام بن يدر الذي أودعها الشباك في الدقيقة الـ 80 من عمر اللقاء.

فيما سجل هدف الضيوف الوحيد باتريك برنر في الدقيقة 54.

وهذا الفوز هو الأول لموناكو في الدوري بعد 3 هزائم و3 تعادلات ليرفع رصيده إلى 6 نقاط في المركز الـ 17، في حين توقف رصيد نيس الرابع عند 12 نقطة على جدول ترتيب الدوري الفرنسي لكرة القدم.

المصدر: وكالات