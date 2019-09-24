بطرسبورغ الروسية تفوز بحق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الثلاثاء، حق تنظيم المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2021 لملعب مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

⚡⚡⚡ УЕФА сделал выбор! Стадион "Санкт-Петербург" примет финал футбольной Лиги чемпионов в 2021 году!



Для России финал главного клубного турнира Европы станет вторым. В 2008 году такой чести удостоился московский стадион "Лужники". pic.twitter.com/a4rHraKEQ9 — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 24, 2019

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منحه حق تنظيم نهائي مسابقة "التشامبيونزليغ" أعوام 2021 و2022 و2023 لبطرسبورغ الروسية وميونخ الألمانية و"ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن على التوالي.

🏆 Финал Лиги чемпионов 2022 года пройдет в Мюнхене, в 2023-м - в Лондонеhttps://t.co/eFIYj022BOpic.twitter.com/PRbV0XYLmS — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 24, 2019

واستضاف ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد نهائي مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي والذي توج ليفربول بلقبها على حساب توتنهام هوتسبير، بعد تفوقه بهدفين نظيفين في نهائي إنجليزي خالص، فيما تستضيف اسطنبول التركية نهائي البطولة القارية 2020.

واستضافت روسيا نهائي دوري الأبطال لمرة واحدة في تاريخها عام 2008 على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وجمعت بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وتوّج حينها "الشياطين الحمر" باللقب بركلات الترجيح.

المصدر: rsport.ria.ru