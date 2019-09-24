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بطرسبورغ الروسية تفوز بحق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021

الرياضة

بطرسبورغ الروسية تفوز بحق استضافة نهائي دوري أبطال أوروبا 2021
Sputnik Владимир Астапкович
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منح الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، اليوم الثلاثاء، حق تنظيم المباراة النهائية لمسابقة دوري أبطال أوروبا عام 2021 لملعب مدينة سان بطرسبورغ الروسية.

وأعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم منحه حق تنظيم نهائي مسابقة "التشامبيونزليغ" أعوام 2021 و2022 و2023 لبطرسبورغ الروسية وميونخ الألمانية و"ويمبلي" في العاصمة البريطانية لندن على التوالي.

واستضاف ملعب "ميتروبوليتانو" في العاصمة الإسبانية مدريد نهائي مسابقة دوري الأبطال الموسم الماضي والذي توج ليفربول بلقبها على حساب توتنهام هوتسبير، بعد تفوقه بهدفين نظيفين في نهائي إنجليزي خالص، فيما تستضيف اسطنبول التركية نهائي البطولة القارية 2020.

واستضافت روسيا نهائي دوري الأبطال لمرة واحدة في تاريخها عام 2008 على ملعب "لوجنيكي" في العاصمة موسكو، وجمعت بين مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، وتوّج حينها "الشياطين الحمر" باللقب بركلات الترجيح.

المصدر: rsport.ria.ru

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