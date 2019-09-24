 
مباشر
عاجل
الجبير: السعودية ستدرس جميع الخيارات بينها العسكرية بعد انتهاء التحقيق في هجوم "أرامكو"

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام "الغواصات الصفراء"

الرياضة

ميسي يقود هجوم برشلونة أمام
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/mg2s

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، التشكيلة الرسمية لفريقه لخوض مواجهة فياريال، مساء اليوم الثلاثاء، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر الدوري الإسباني لكرة القدم.

وشهدت التشكيلة ظهور الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة، أساسيا لأول مرة هذا الموسم، بينما تواجد النجم الشاب أنسو فاتي وعثمان ديمبلي وفرينكي دي يونغ على مقاعد البدلاء.

وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي:
تير شتيغن، سيميدو، بيكيه، لينغليت، فيربو، آرثر ميلو، بوسكيتس، سيرغي روبيرتو، ليونيل ميسي، غريزمان ولويس سواريز.

فيما جاءت تشكيلة فياريال كالآتي:

أسينخو، ألبيول، باو، جيرارد، كازورلا، إيبورا، شوكويزي، كوينتيلا، أنجويسا، بينيا وأونتيفيروس.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2019 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

العاصمة البريطانية تغلق طرقها أمام السيارات!