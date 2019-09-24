رونالدو لم يمنح صوته لميسي أبدا في أي جائزة فردية.. بينما الأخير فعل
ذكرت صحيفة "سبورت" الإسبانية أن كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لم يصوت من قبل في أي مناسبة لغريمه التقليدي، ليونيل ميسي، للفوز بجائزتي الأفضل في العالم والكرة الذهبية.
وحسب الصحيفة الإسبانية، فإن رونالدو الهداف التاريخي لريال مدريد، لم يحضر مراسم حفل توزيع جوائز "الفيفا" لأفضل لاعب في العالم لعام 2019، التي أقيمت أمس في مدينة ميلان داخل إيطاليا المقيم فيها، بداعي معاناته من مشكلات عضلية، لكن الحقيقة (حسب الصحيفة) تشير إلى علمه بعدم فوزه بالجائزة واحتلاله المركز الثالث خلف ميسي وفيرجيل فان دايك.
Cristiano Ronaldo has NEVER voted for Lionel Messi 😳 pic.twitter.com/CY9W9gGv75— ESPN FC (@ESPNFC) September 24, 2019
وتوج ميسي أمس بجائزة أفضل لاعب في العالم (عام 2019)، وذلك للمرة السادسة خلال مسيرته (رقم قياسي)، متفوقا على فان دايك مدافع ليفربول ورونالدو الفائز بالجائزة خمس مرات.
#Barça | 🔵🔴#TheBest Cristiano jamás ha votado por Messi como el mejor del mundo https://t.co/YQ11pV5r3apic.twitter.com/kiLAyBNcwp— Diario SPORT (@sport) September 24, 2019
وأكدت الصحيفة أن رونالدو شارك في التصويت ثماني مرات لجائزة الأفضل والكرة الذهبية، ولم يمنح صوته في أي مرة لميسي مقابل مرتين صوت فيهما ميسي لرونالدو، في آخر عامين، عقب رحيل الأخير عن ريال مدريد الإسباني.
المصدر: وكالات