الحكم بسجن شخصين لنشرهما صورة جثة الراحل سالا أثناء التشريح

قضت محكمة بريطانية بالسجن على عاملين في شركة (سي.سي.تي.في)، بسبب التقاطهما صورا لجثة لاعب كرة القدم الأرجنتيني الراحل، إيميليانو سالا، وانتشرت فيما بعد عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال أنطوني جونز، من النيابة العامة البريطانية لمكافحة الجريمة: "شيري براي وكريستوفر أشفورد تسببا في معاناة كبيرة لأسرة السيد سالا وأصدقائه بسبب أفعالهما المسيئة للغاية".

وأضاف: "لا يمكن تخيل سبب رغبة أي شخص في تسجيل أو مشاهدة مثل هذا النوع من الصور في انتهاك صارخ للسرية والخصوصية. كان الأمر فظيعا حقا وكلاهما يقضي حاليا وقتا في السجن نتيجة فعلتهما".

وفتحت الشرطة تحقيقا، في فبراير الماضي، عقب التأكد من ظهور صور لسالا بعد وفاته على مواقع التواصل الاجتماعي.

Два человека заключены в тюрьму за публикацию фото с телом футболиста Салыhttps://t.co/j1me5lSOvlpic.twitter.com/ngqXUpY6Jo — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 23, 2019

إقرأ المزيد

وسيقضي براي 14 شهرا في السجن، حيث اعترف في أغسطس الماضي بـ 3 تهم تتعلق بسوء استخدام جهاز الكمبيوتر الخاص به وإعاقة سير العدالة، فيما سيقضي أشفورد 5 شهور بعد اعترافه بـ 3 تهم تتعلق بسوء استخدام الكمبيوتر.

وكان سالا (28 عاما) يستقل طائرة من نانت مقر فريقه السابق في غرب فرنسا إلى ويلز، يوم 21 يناير الماضي، ليخوض أول مباراة له مع كارديف سيتي في الدوري الإنجليزي الممتاز، عندما تحطمت الطائرة الخفيفة التي كان يستقلها فوق القنال الإنجليزي.

وعقب انتشال جثته، التقط شيري براي (48 عاما) وكريستوفر أشفورد (62 عاما) صورا للجثة في المشرحة، وانتشرت هذه الصور في وقت لاحق عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

المصدر: رويترز