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زوجة اللاعب كوكورين تزيد من معاناته بعد خروجه من السجن

الرياضة

زوجة اللاعب كوكورين تزيد من معاناته بعد خروجه من السجن
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أُجبر ألكسندر كوكورين المهاجم السابق للمنتخب الروسي لكرة القدم، بعد إطلاق سراحه من السجن، على دفع غرامات بسبب 47 مخالفة مرورية.

وسجلت كاميرات المراقبة ارتكاب إحدى السيارات التي يملكها كوكورين مخالفات عدة لقواعد المرور، وصلت قيمتها إلى 30 ألف روبل أي ما يقارب 500 دولار.

وتبين لاحقا أن زوجة اللاعب، داريا فاليتوفا، هي من كانت تقود السيارة عندما كان زوجها رهن الاحتجاز، وارتكبت المخالفات.

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وأخلت محكمة روسية مطلع الشهر الجاري، سبيل كوكورين مهاجم زينيت بطرسبورغ، وذلك بعد اعتقاله لمدة 11 شهرا تقريبا، بعد إدانته بتهم الاعتداء والشغب عقب انتشار مقطع فيديو، يثبت تورطه بعراك في أكتوبر الماضي.

المصدر:championat.com

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