العثور على رياضي أمريكي لعب سابقا للنادي الرياضي اللبناني مقتولا بالرصاص

عُثر على لاعب كرة السلة الأمريكي، أندريه إيميت، مقتولا بالرصاص في مدينة دالاس ، يوم الاثنين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية.

وكتب النادي اللبناني في موقعه الرسمي على "فيسبوك": "ينعى النادي الرياضي بيروت اللاعب الأميركي أندريه إيميت الذي لعب وتألق مع الفريق قبل عدة مواسم، وتلقى الرياضي ببالغ الأسى والحزن نبأ وفاة لاعبه السابق الأميركي، أندريه إيميت، خلال وجوده في بلاده".

وتابع البيان عن اللاعب الذي حمل ألوانه في عام 2012 :"لقد كان إيميت لاعبا مميزا، والنادي الرياضي آلمه الخبر المفجع ونتمنى لروحه أن ترقد بسلام".

وبحسب تقرير للشرطة، كان ايميت البالغ 37 عاما جالسا في سيارته خارج منزله الساعة الثانية والنصف فجر الاثنين عندما اقترب منه شخصان مسلحان، وبعد مشاجرة، فرّ إيميت قبل أن يتم إطلاق النار عليه، وعثر عليه أحد المارة في وقت لاحق إلا أنه كان قد توفي.

ولعب إيميت سابقا لموسمين في الدوري الأميركي للمحترفين NBA، كما لعب في عدد من دول العالم من بينها لبنان في ناديي الرياضي وعمشيت.

المصدر: "أ ف ب"