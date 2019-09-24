شاهد.. هكذا شارك ابن ميسي والده فرحته بجائزة أفضل لاعب في العالم

شارك الأبن ماتيو والده ليونيل ميسي، قائد برشلونة وهدافه التاريخي، سعادته بالحصول على جائزة أفضل لاعب في العالم من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" للعام الحالي 2019.

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وحضر ميسي البالغ عمره 32 عاما أمس الاثنين إلى ميلانو بصحبة ابنه ماتيو للمشاركة في احتفال الإعلان عن أفضل لاعب في العالم.

وفور إعلان الفوز انتقلت الكاميرات إلى ماتيو الذي كان يجلس إلى جوار والدته، حيث ابتسم الطفل الصغير وعانق والده، وكان إلى جواره البرازيلي رونالدو الذي كان يصفق بحرارة لصديقه ميسي بهذا الانتصار.

وحصل ميسي على الجائزة للمرة السادسة في تاريخه في رقم قياسي جديد متفوقا بفارق مرة واحدة عن البرتغالي كريستيانو رونالدو هداف يوفنتوس وقائد البرتغال والهداف التاريخي السابق لريال مدريد.

Mateo he know that he is deserve #TheBestAwards the best Kids everrr 😂😂😂🤣🤣😍 #Messipic.twitter.com/PislxHo7AB — Sofya M¹⁰🇦🇷 (@sofya_leb) September 23, 2019

المصدر: RT