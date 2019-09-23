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أليسون بيكر يتوج بجائزة الحارس الأفضل في العالم لعام 2019

الرياضة

أليسون بيكر يتوج بجائزة الحارس الأفضل في العالم لعام 2019
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توج البرازيلي أليسون بيكر، حامي عرين ليفربول، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" خلال الحفل الذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية.

وتفوق الحارس البرازيلي، على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة الإسباني.

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وقاد أليسون، البالغ 26 عاما، "الريدز"، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما فاز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا 2019.

المصدر: وكالات

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