أليسون بيكر يتوج بجائزة الحارس الأفضل في العالم لعام 2019
توج البرازيلي أليسون بيكر، حامي عرين ليفربول، بجائزة أفضل حارس مرمى في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا" خلال الحفل الذي أقيم في مدينة ميلان الإيطالية.
تسليم أليسون جائزة أفضل حارس مرمى رجال#FIFAFootballAwards I #TheBest 👑 pic.twitter.com/V1x2Y2RPc0— #TheBest 🏆 - عربي (@fifacom_ar) September 23, 2019
وتفوق الحارس البرازيلي، على مواطنه إيدرسون حارس مانشستر سيتي، والألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة الإسباني.
جوائز #TheBest 👑 من FIFA— #TheBest 🏆 - عربي (@fifacom_ar) September 23, 2019
تهانينا 👏 أليسون 🇧🇷 🥳
الفائز بجائزة أفضل حارس مرمي رجال 2019 🧤#TheBestAwardspic.twitter.com/pCamYi5TvH
وقاد أليسون، البالغ 26 عاما، "الريدز"، للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما فاز مع منتخب بلاده ببطولة كوبا أمريكا 2019.
المصدر: وكالات