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الألماني يورغن كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2019

الرياضة

الألماني يورغن كلوب يتوج بجائزة أفضل مدرب لعام 2019
Globallookpress Jonathan Moscrop via www.imago-i
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توج الألماني يورغن كلوب، مدرب ليفربول، بجائزة أفضل مدرب في العالم لعام 2019 المقدمة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "الفيفا"، خلال الحفل الذي أقيم اليوم، في مدينة ميلان الإيطالية.

وتفوق كلوب، على الإسباني بيب غوارديولا الذي قاد مانشستر سيتي للتتويج بالدوري الإنجليزي "البريمير ليغ"، والأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينو، الذي وصل بتوتنهام إلى نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وقاد كلوب، "الريدز" للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة السادسة في تاريخ النادي الإنجليزي، ومنافسة مانشستر سيتي على لقب "البريمير ليغ" حتى الجولة الأخيرة من عمر الدوري.

المصدر: وكالات

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