رونالدو خارج قائمة "السيدة العجوز" لمواجهة بريشيا

أعلن ماوريسيو ساري، المدير الفني ليوفنتوس الإيطالي، قائمة "السيدة العجوز" لمواجهة مضيفه بريشيا، غدا الثلاثاء، على ملعب ماريو ريجامونتي، ضمن الجولة الخامسة من "الكالتشيو".

وغاب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن قائمة فريقه بسبب الإصابة بإجهاد عضلي.

وجاءت قائمة يوفنتوس كالتالي:

بوفون، تشيزني، دي ليخت، بيانيتش، خضيرة، رامزي، ديبالا، أليكس ساندرو، دانيلو، ماتويدي، كوادرادو، بونوتشي، هيغواين، إيمري تشان، روجاني، رابيو، ديميرال، بينتانكور، بينسوليو وبرنارديسكي.



ويحتل يوفنتوس المركز الثاني على جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 10 نقاط، فيما يأتي بريشيا في المركز 11 برصيد 6 نقاط.

المصدر: وكالات