الاتحاد الدولي لأم الألعاب يمدد إيقاف الاتحاد الروسي للعبة

أعلن الاتحاد الدولي لألعاب القوى اليوم الاثنين، تمديد إيقاف الاتحاد الروسي للعبة، مبررا ذلك بعدم امتثال الأخير لجميع الشروط المحددة لرفع الإيقاف.

وقال النرويجي رون أندرسون، رئيس اللجنة المكلفة بمتابعة قضية المنشطات في الرياضة الروسية، إن قرار تمديد إيقاف الاتحاد الروسي لألعاب القوى جاء بإجماع أعضاء اللجنة.

❗️ Группа IAAF рекомендовала конгрессу организации продлить отстранение ВФЛАhttps://t.co/MckTkTRAfdpic.twitter.com/EsHB5IatS1 — РИА Новости Спорт (@rsportru) September 23, 2019

وسيشارك الرياضيون الروس تحت راية محايدة في بطولة العالم لألعب القوى التي تستضيفها العاصمة القطرية الدوحة في الفترة بين 27 سبتمبر الجاري و6 أكتوبر المقبل.

وعوقب الاتحاد الروسي لألعاب القوى بالحرمان من المشاركة في المنافسات الدولية منذ 2015، في أعقاب تقرير، ريتشارد مكلارين، كبير محققي الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) والذي أشار إلى وجود برنامج ممنهج لتعاطي المنشطات بين الرياضيين الروس برعاية جهات حكومية.

ونفت موسكو مرارا وتكرارا ادعاءات واتهامات ماكلارين، لعدم وجود أدلة في تقريره، تؤكد تورط روسيا في "فضيحة المنشطات".

ورغم إيقاف الاتحاد الروسي، يشارك العديد من الرياضيين الروس في مسابقات ألعاب القوى الدولية تحت علم محايد.

ورفعت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات (وادا) الإيقاف عن الوكالة الروسية لمكافحة المنشطات (روسادا) في 20 سبتمبر الماضي، بعد أن حققت روسيا العديد من المعايير المطلوبة.

المصدر: rsport.ria.ru