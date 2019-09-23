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لاعب يسجل هدفا عكسيا "في غاية الغرابة" في شباك فريقه (فيديو)

الرياضة

لاعب يسجل هدفا عكسيا
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سجل اللاعب ميخال ساتشيك هدفا عكسيا نادرا في شباك فريقه سبارتا، في ديربي براغ أمام سلافيا، في المباراة التي جمعتهما أمس الأحد ضمن الجولة العاشرة من الدوري التشيكي لكرة القدم.

وعند الدقيقة 55 من عمر المباراة، وعندما كانت نتيجة المباراة تشير لتأخر سبارتا بهدف دون رد، أثمرت هجمة لسلافيا عن تسجيل هدف ثان بطريقة نادرة عندما اصطدمت تسديدة بيتر أولاينكا لاعب سلافيا بمؤخرة لاعب سبارتا، ميخال ساتشيك، الذي كان يحاول النهوض عن الأرض لتغير مسارها وتعانق شباك فريقه.

يذكر أن المباراة انتهت لمصلحة سلافيا بثلاثية نظيفة.

المصدر: sportsru

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