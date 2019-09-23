الروسي مدفيديف يعزز موقعه في تصنيف محترفي التنس

عزز الروسي دانييل مدفيديف موقعه في المركز الرابع في تصنيف رابطة اللاعبين المحترفين الصادر الاثنين، عقب تتويجه بطلا لدورة سان بطرسبورغ الروسية الأحد.

ورفع مدفيديف، الذي توج بلقبه الثالث هذا العام، رصيده إلى 5305 نقاط خلف الثلاثي الصربي نوفاك ديوكوفيتش والإسباني رافايل نادال والسويسري روجيه فيدرر، علما بأن المراكز الـ13 الأولى لم تشهد أي تعديل.

Medvedev beats Coric to win St. Petersburg Open

Daniil Medvedev continued his storming run of form by beating Borna Coric 6-3, 6-1 to win the St. Petersburg Open final.https://t.co/6GhWUEgOZehttps://t.co/rsz4EYiCyb — Channel News (@Channel__News_) September 23, 2019

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وتقدم الكرواتي بورنا تشوريتش، وصيف مدفيديف في سان بطرسبورغ، مرتبة واحدة وبات في المركز الرابع عشر، فيما ارتقى الفرنسي جو ويلفريد تسونغا بطل دورة متز الفرنسية 22 مركزا وأصبح 39 عالميا.

وجاء ترتيب العشرة الأوائل كالتالي:

1- الصربي نوفاك دجوكوفيتش 9865 نقطة

2- الإسباني رافائيل نادال 9225

3- السويسري روجر فيدرر 7130

4- الروسي دانييل مدفيديف 5305

5- النمساوي دومينيك تييم 4415

6- الألماني ألكسندر زفيريف 4095

7- اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس 3420

8- الياباني كي نيشيكوري 3330

9- الروسي كارين خاتشانوف 2810

10- الإسباني روبرتو باوتيستا أغوت 2530.

المصدر: "أ ف ب"