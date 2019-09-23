عقوبات صارمة ضد الأهلي والزمالك بعد تجاوزات السوبر المصري

فرضت لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم، عقوبة مالية على فريقي الأهلي والزمالك اللذين لعبا مباراة السوبر الجمعة الماضي على استاد الجيش في برج العرب بالإسكندرية.

وجاءت عقوبات الزمالك على الشكل التالي: 150 ألف جنيه للامتناع عن التواجد في مراسم التتويج والحصول على ميداليات المركز الثاني، و100 ألف جنيه لشتم جماهير الأبيض لنظيرتها الأهلي، ورئيس النادي الأحمر، و50 ألف جنيه لشتم رئيس ناديهم الزمالك مرتضى منصور.

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وأتت عقوبة الأهلي 150 ألف جنيه بسبب توجيه جماهير الأهلي بهتافات مسيئة لكل من رئيس وجماهير نادي الزمالك، بالإضافة إلى 50 ألفا لشتم اللاعب محمود عبد الرازق "شيكابالا"، إلى جانب غرامة 100 ألف مقسمة على كل من حسام عاشور ورمضان صبحي لاستثارة الجماهير.

وكانت قد انتهت مباراة كأس السوبر بفوز الأهلي 3-2، ليتوج الأهلي بلقب السوبر للمرة الحادية عشرة في تاريخه.

ويلتقي اليوم الأهلي حامل اللقب مع نظيره سموحة في الإسكندرية، بينما يواجه الزمالك وصيف الدوري، فريق الاتحاد السكندري، ضمن مباريات الجولة الأولى في الدوري المصري الممتاز.

المصدر: وكالات