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نجم مانشستر يونايتد يستعين بخدمات كلب لحمايته من الجماهير الغاضبة

الرياضة

نجم مانشستر يونايتد يستعين بخدمات كلب لحمايته من الجماهير الغاضبة
Reuters
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ذكرت صحيفة "ذا صن" البريطانية، الاثنين، أن بوغبا البالغ من العمر 26 عاما رصد 17 ألف دولار، من أجل شراء كلب من فصيلة Rottweiler لغرض حمايته شخصيا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مانشستر يونايتد كثف من الإجراءات الأمنية بعد أسابيع من تعرض بوغبا لمضايقات خارج ملعب تدريب النادي، من قبل الجماهير.

وأقدم بوغبا على خطوة تعزيز حمايته من الجماهير بعد إطلاق حملة لحثه على مغادرة النادي، كرد فعل على تصريحاته في مناسبات عدة حول رغبته بخوض تحد جديد خارج قلعة الشياطين الحمر. 

وكان الفائز بكأس العالم، على علاقة غير مريحة مع مشجعي يونايتد منذ عودته قادما من يوفنتوس الإيطالي عام 2016 بقيمة 112 مليون دولار.

المصدر: the sun

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