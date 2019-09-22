ويستهام يسقط اليونايتد بثنائية في الدوري الإنجليزي

زاد ويستهام يونايتد من أوجاع ضيفه مانشستر يونايتد، بفوزه عليه بثنائية نظيفة، خلال مباراة جمعتهما اليوم الأحد، في الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقدم الأوكراني أندريه يارمولينكو، لأصحاب الأرض، في الدقيقة 44، ثم ضاعف زميله آرون كريسويل، النتيجة من ركلة حرة نفذها بإتقان، قبل نهاية المباراة بخمس دقيقة.

🏆 Premier Lig



MS | West Ham United 2-0 Manchester United



⚽ 44' Andriy Yarmolenko

⚽ 84' Aaron Cresswell pic.twitter.com/fPCJeZh2WE — Skorer (@skorermilliyet) September 22, 2019

وبعد هذه الخسارة، تراجع مانشستر يونايتد إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما تجمد رصيده عند ثماني نقاط.

في المقابل، ارتقى ويستهام إلى المركز الرابع بـ11 نقطة.

المصدر: "تويتر"