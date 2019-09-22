لوكوموتيف موسكو يهزم أورنبورغ بثلاثية في الدوري الروسي (فيديو)

عاد نادي لوكوموتيف موسكو، بفوز ثمين من ملعب مضيفه أورنبورغ (3-2)، في مباراة جمعت بينهما، اليوم الأحد، لحساب الأسبوع العاشر من الدوري الروسي الممتاز لكرة القدم.

وجاءت ثلاثية لوكوموتيف، عن طريق دميتري بارينوف، وفيودور سمولوف من ركلة جزاء، وإيدير، في الدقائق 10، و48، و88.

أما ثنائية أصحاب الأرض، فقد تكفل بتسجيلها، فيليب روغيش، وأرتيوم كوليشيف، في الدقيقتين 69 و92.

ورفع لوكوموتيف رصيده إلى 20 نقطة، ليرتقي للمركز الرابع في جدول الترتيب، بينما توقف رصيد أورنبورغ عند 8 نقاط في المركز الـ13.

المصدر: rsport.ria.ru