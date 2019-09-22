أول رد فعل لميسي بعد خسارة برشلونة أمام غرناطة (صور)

كشفت إذاعة "COPE"، أن الأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم نادي برشلونة، وجه حديثا صارما لزملائه عقب سقوط "البارسا" أمس أمام غرناطة 0-2، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وظهر النجم الأرجنتيني عقب المباراة محبطا وحزينا، لاسيما وأن هذه المواجهة هي الأولى له مع برشلونة في الدوري هذا الموسم، بعدما غاب عن المباريات الأربع الأولى بسبب الإصابة.

وشارك "البرغوث" في الشوط الثاني من مباراة أمس، لكنه لم يظهر بمستواه المعهود، واكتفى بتسديدة كرة واحدة على مرمى فريق غرناطة.

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ووفقا لإذاعة "COPE" الإسبانية، فإن ميسي تحدث غاضبا مع لاعبي "البارسا" في النفق المؤدي لغرفة الملابس.

وقال ميسي منفعلا: "هذا لا يمكن أن يحدث، يجب أن نكون أكثر تركيزا".

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وبخسارته أمس، حقق برشلونة أسوأ بداية له في الدوري الإسباني منذ 25 عاما، حيث جمع 7 نقاط فقط من أصل 15 ممكنة، ليتراجع إلى المركز السابع في جدول الترتيب.

المصدر: وكالات