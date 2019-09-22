فالفيردي يكشف المسؤول الأول عن سقوط برشلونة في غرناطة

قال المدير الفني لبرشلونة، إرنستو فالفيردي، إنه يتحمل مسؤولية خسارة فريقه أمس، أمام مضيفه غرناطة (0-2)، في الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم "الليغا".

وصرح فالفيردي عقب المباراة: "بالطبع يقلقني ما حدث، لأننا لم نحقق نتائج جيدة منذ بداية الموسم خارج ملعبنا.. عندما يحدث هذا الأمر في 4 مباريات، فالأمر أصبح ظاهرة تستدعي القلق. لم نكن جيدين، مثلما نكون على النقيض تماما على ملعبنا".

🔊 Valverde: "I feel responsible for what happened. I am angry. We wouldn't have deserved to win today. " pic.twitter.com/E5RwBROT9T — BarçaTimes (@BarcaTimes) September 21, 2019

وتابع المدرب الإسباني: "استحوذنا على الكرة ولكننا لم نقدم مباراة جيدة، ولم نترجم هذه السيطرة، والمنافس سجل علينا في أول هجمة. سنحت لنا بعض الفرص للعودة في اللقاء، ولكن هذا لم يحدث".

واستطرد "دائما أنت المسؤول كمدرب عما يحدث. اللاعبون هم من يترجمون العمل داخل الملعب، هم من يخطئون ويصيبون، ولكنني أشعر بأنني المسؤول عما حدث. الفوز والخسارة ممكنان، وعندما تفوز يجب أن يكون عن جدارة، في مباراة غرناطة لم نستحق الانتصار".

وتكبد برشلونة الخسارة الثانية له هذا الموسم، مقابل انتصارين وتعادل وحيد، في أولى خمس جولات من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتراجع الفريق الكتالوني، الذي لم يحقق هذا الموسم أي فوز خارج قواعده في كافة المسابقات (تعادل مع بوروسيا دورتموند بدون أهداف في أولى مبارياته بدوري أبطال أوروبا)، إلى المركز السابع في جدول ترتيب الدوري، بعدما تجمد رصيده عند سبع نقاط.

المصدر: وكالات