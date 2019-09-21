لاعب يجهش بالبكاء بعد إحراز هدف الفوز لفريقه وعلمه بنبأ وفاة والده (فيديو)

تلقى البولندي، داريوش فورميلا، مهاجم فريق "ساكرامنتو ريبابليك" نبأ وفاة والده قبل ثلاث ساعات فقط من خوضه مباراة فريقه ضد "ريو غراندي فالي"، في الدوري الأمريكي (FNL) لكرة القدم.

وسجل داريوش فورميلا، البالغ من العمر 23 عاما، هدف الفوز لفريقه، في الدقيقة 81، وبدلا من الفرحة، أجهش بالبكاء حزنا على وفاة والده.

وكتب اللاعب البولندي "تغريدة" عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "الكثير من الناس يسألون لماذا احتفلت بالهدف بهذه الطريقة، كانت الأسابيع القليلة الماضية صعبة للغاية بالنسبة لي ولعائلتي. قاوم والدي مرض السرطان. علمت قبل ثلاث ساعات من المباراة، بأن أبي وافته المنية".

وتابع قائلا: "حاولت عدم إظهار حدوث أي شيء سيئ لأي أحد، والتركيز على المباراة والقيام بالعمل قدر استطاعتي. لكن بعد الهدف لم أتحكم بمشاعري فأجهشت بالبكاء".

وأعلن داريوش فورميلا أنه الآن في بولندا وسيغيب عن المباراة القادمة ضد "إنيرجي"، مضيفا: "سأعود بعد هذه المباراة وسأكون جاهزا لتقديم كل شيء من أجل فوز ساكرامنتو في نهاية الموسم".

وانضم داريوش فورميلا إلى صفوف فريق ساكرامنتو في يوليو 2019، وأحرز هدفين في ست مباريات ضمن الدوري الأمريكي (USL)، الثاني بعد دوري (MLS) لكرة القدم.

المصدر: وكالات