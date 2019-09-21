مدرب منتخب المغرب يستدعي حمد الله لوديتي ليبيا والغابون

كشف موقع "كووورة" أن المدرب الجديد لمنتخب المغرب، البوسني وحيد خاليلودزيتش، قرر استدعاء عبد الرزاق حمد الله، مهاجم النصر السعودي، لوديتي ليبيا والغابون، المقررتين الشهر المقبل.

ونقل الموقع المذكور عن مصادره الخاصة في الاتحاد المغربي لكرة القدم، أن "المدرب البوسني قرر طي صفحة مشاكل حمد الله السابقة، ومنحه فرصة المشاركة مع الأسود، والوقوف على إمكانياته، خاصة وأنه يتألق بشكل ملفت مع النصر".

وأثار حمد الله جدلا واسعا بعد مغادرته معسكر المنتخب المغربي، بشكل مفاجئ، قبيل انطلاق نهائيات كأس أمم إفريقيا 2019، وعزت وسائل الإعلام المغربية السبب حينها إلى خلافه مع بعض لاعبي المنتخب، بينما ادعى الاتحاد المغربي أن اللاعب تعرض لإصابة حرمته من المشاركة في العرس الإفريقي.

ونشر حمد الله مقطع فيديو قبل أيام، أعلن فيه أنه سيكشف في وقت لاحق، الأسباب التي دفعته لمغادرة معسكر "أسود الأطلس" في مراكش.

وستكون المباراتان، أمام ليبيا والغابون المقررتان يومي 11، و15 أكتوبر المقبل، هما الثالثة والرابعة لخاليلودزيتش على رأس الإدارة الفنية لمنتخب المغرب، بعد مواجهتي شهر سبتمبر، واللتين أقيمتا في مراكش، وتعادل خلالهما "الأسود" مع بوركينا فاسو بهدف لمثله، قبل أن يفوزوا على النيجر بهدف دون رد.

المصدر: كووورة + وكالات