فيدرر ونادال يتحولان إلى مدربين لمساعدة زميلهما فونيني (فيديو)

تقمص النجمان روجر فيدرر، ورافائيل نادال، دور المدرب، لتقديم النصائح لزميلهما في "فريق أوروبا"، الإيطالي فابيو فنويني، خلال مواجهته أمس، ممثل "فريق العالم"، الأمريكي جاك سوك.

وخلال فترة الاستراحة بين أحد أشواط المباراة، ظهر فونيني وهو يجلس في المكان المخصص له، ويستمع لنصائح وتعليمات السويسري فيدرر، والإسباني نادال، حيث قال له الأول: "لا أريد المزيد من السلبيات، أريدك أن تكون إيجابيا"، فيما وجه له الثاني بعض العبارات المحفزة والمشجعة باللغة الإسبانية.

ورغم ذلك، فقد خسر فونيني المباراة، بنتيجة 1-6 و6-7.

وتدخل هذه المباراة في إطار منافسات بطولة كأس "لايفر" الاستعراضية للتنس، المقامة حاليا في سويسرا، والتي تجمع بين "فريق أوروبا" و"فريق العالم".

ويضم "فريق أوروبا"، إضافة إلى فيدرر، ونادال، وفونيني، الألماني ألكسندر زفيريف، والنمساوي دومينيك تيم، واليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، بينما يضم "فريق العالم"، سوك، والكندي دينيس شابوفالوف، والأمريكي تايلور فريتز، والأسترالي نيك كيريوس، والكندي ميلوش راونيتش، والأمريكي جون ايسنر.

المصدر: وكالات