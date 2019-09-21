مباريات السبت في الدوريات الأوروبية الكبرى

تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم، بالدوريات الأوروبية الكبرى.

وسيكون جدول المباريات في الدوريات الكبرى على الشكل التالي:

في الدوري الإنجليزي

ليستر سيتي # توتنهام هوتسبير (الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة).

مانشستر سيتي # واتفورد (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

بيرنلي # نوريتش سيتي (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

إيفرتون # شيفيلد يونايتد (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

نيوكاسل يونايتد # برايتون (السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).

في الدوري الإسباني

فياريال # بلد الوليد (الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة).

ليفانتي # إيبار (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

أتلتيكو مدريد # سيلتا فيغو (السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).

غرناطة # برشلونة (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

في الدوري الإيطالي

أودينيزي # بريشيا (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

يوفنتوس # هيلاس فيرونا (السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

ميلان # إنتر ميلان (21:45 بتوقيت مكة المكرمة).

في الدوري الألماني

هيرتا برلين # بادربورن (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

فرايبورغ # أوغسبورغ (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

بايرن ميونخ # كولن (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

باير ليفركوزن # يونيون برلين (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).

فيردر بريمن # لايبزيغ (السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).

المصدر: RT