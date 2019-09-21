مباريات السبت في الدوريات الأوروبية الكبرى
تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم، بالدوريات الأوروبية الكبرى.
وسيكون جدول المباريات في الدوريات الكبرى على الشكل التالي:
في الدوري الإنجليزي
ليستر سيتي # توتنهام هوتسبير (الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة).
مانشستر سيتي # واتفورد (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
بيرنلي # نوريتش سيتي (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
إيفرتون # شيفيلد يونايتد (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
نيوكاسل يونايتد # برايتون (السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).
في الدوري الإسباني
فياريال # بلد الوليد (الثانية والنصف ظهرا بتوقيت مكة المكرمة).
ليفانتي # إيبار (الخامسة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
أتلتيكو مدريد # سيلتا فيغو (السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).
غرناطة # برشلونة (العاشرة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
في الدوري الإيطالي
أودينيزي # بريشيا (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
يوفنتوس # هيلاس فيرونا (السابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
ميلان # إنتر ميلان (21:45 بتوقيت مكة المكرمة).
في الدوري الألماني
هيرتا برلين # بادربورن (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
فرايبورغ # أوغسبورغ (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
بايرن ميونخ # كولن (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
باير ليفركوزن # يونيون برلين (الرابعة مساء بتوقيت مكة المكرمة).
فيردر بريمن # لايبزيغ (السابعة ونصف مساء بتوقيت مكة المكرمة).
المصدر: RT