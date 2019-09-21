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المغربي حارث يمنح شالكه فوزا ثمينا بهدف عالمي (فيديو)

الرياضة

المغربي حارث يمنح شالكه فوزا ثمينا بهدف عالمي (فيديو)
@Captain/Twitter.com
المغربي حارث يمنح شالكه فوزا "قاتلا" بهدف عالمي (فيديو)
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منح الدولي المغربي، أمين حارث، فوزا ثمينا لفريقه شالكه على حساب ماينز، في اللقاء الذي أقيم أمس، في افتتاح مباريات الأسبوع الخامس من الدوري الألماني لكرة القدم.

وصنع الدولي المغربي البالغ من العمر 22 عاما، هدفا لزميله سوات سردار، ليتقدم شالكه في الدقيقة 36.

وأدرك البديل كريم أونيسيو، التعادل لماينز على عكس سير اللعب، بهدف رائع في الدقيقة 75.

ولكن حارث، حسم الفوز قبل دقيقة واحدة من النهاية، بهدف غاية في الروعة، ليمنح شالكه ثالث انتصار له على التوالي في الدوري.

وتقدم شالكه للمركز الثاني في الدوري بعشر نقاط، متأخرا بفارق الأهداف عن المتصدر لايبزيغ.

المصدر: وكالات

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