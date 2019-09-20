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لاعب الريال ينال سمكة ضخمة كجائزة للأفضل في سوسيداد  (صورة)

الرياضة

لاعب الريال ينال سمكة ضخمة كجائزة للأفضل في سوسيداد  (صورة)
Globallookpress
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حصل النرويجي مارتن أوديغار، لاعب خط وسط فريق ريال سوسيداد، على جائزة أفضل لاعب في فريقه خلال شهر أغسطس الماضي.

ولم يقدم ريال سوسيداد كما هي العادة كأسا أو زجاجة من الشمبانيا للاعبه الشاب، مارتن أوديغار، بل سمكة كبيرة.

ويكمن السر في تكريم اللاعب النرويجي بهذه الجائزة "الغريبة" في أن فريقه وقع على اتفاقية شراكة مع سوبر ماركت "BM Supermercados".

وقاد لاعب فريق ريال مدريد، مارتن أوديغار (20 عاما)، الذي يلعب على سبيل الإعارة مع ريال سوسيداد، فريقه إلى الفوز على مضيفه ريال مايوركا (1-0)، ليحصد سوسيداد أربع نقاط خلال شهر أغسطس من أصل تسع نقاط ممكنة.

المصدر: وكالات

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