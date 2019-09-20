النجم الصاعد هولاند ينال جائزة الأفضل في أولى جولات أبطال أوروبا

توج النجم النرويجي الصاعد، إرلينغ هولاند، مهاجم نادي سالزبورغ النمساوي، بجائزة أفضل لاعب في الجولة الأولى من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكتب حساب مسابقة دوري أبطال أوروبا في "تويتر": "مبروك إرلينغ هولاند.. بطل الهاتريك (ثلاثة أهداف) أفضل لاعب هذا الأسبوع".

👑 Congratulations to Erling Haaland: @RedBullSalzburg's hat-trick hero is Player of the Week! 👏👏👏 #POTW | @FTBSantander — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 20, 2019

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وتفوق هولاند على الثلاثي، الأرجنتيني أنخيل دي ماريا، الذي قاد باريس سان جيرمان للفوز على ريال مدريد بثلاثية نظيفة، والألماني مارك أندريه تير شتيغن، حارس برشلونة، والذي انتزع لفريقه نقطة التعادل (0-0) من ملعب مضيفه بوروسيا دورتموند.

وأحرز هولاند ثلاثة أهداف خلال مباراة فريقه أمام نادي جينك البلجيكي، والتي انتهت بفوز سالزبورغ بستة أهداف مقابل هدفين، لحساب المجموعة الخامسة.

المصدر: وكالات