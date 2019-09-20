وفد "الفيفا" يصل طهران للبحث في السماح بدخول النساء إلى الملاعب

وصل وفد من الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، إلى العاصمة الإيرانية طهران، اليوم الجمعة، للبحث في السماح بدخول النساء إلى الملاعب، وذلك بعد حادثة انتحار مشجعة أثارت ضجة في البلاد.

وأشارت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، "توجه وفد الفيفا إلى وزارة الرياضة، حيث ناقش مع مسؤوليها ومسؤولي اتحاد كرة القدم، حضور السيدات في ملعب أزادي".

وأكد المسؤولون الإيرانيون للوفد، إجراء تغييرات للسماح للسيدات "رسميا" حضور مواجهة كمبوديا ضمن تصفيات كأس العالم 2022 في العاشر من أكتوبر المقبل.

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وتابعت الوكالة: "ذهب الوفد بعدها إلى الملعب... وتفقد البوابات والمدرجات المخصصة للنساء".

ومنذ الثورة الإسلامية عام 1979، يحظر على النساء دخول الملاعب في إيران، حيث اعتبر بعض رجال الدين أنه يجب حمايتهن من "الأجواء الذكورية".

لكن السلطات سمحت للأجنبيات بدخول الملاعب في مراحل سابقة.

وأقدمت المشجعة الثلاثينية سحر خضيري، مطلع الشهر الجاري على الانتحار، بحرق نفسها أمام مدخل محكمة في طهران، بعدما سمعت أحدهم يقول إنه سيتم سجنها 6 أشهر لمحاولتها الدخول متنكرة بزي رجل من أجل حضور مباراة فريقها المفضل استقلال طهران، العام الماضي.

وأثارت وفاة سحر غضبا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث دعا كثيرون الاتحاد الدولي لكرة القدم إلى فرض حظر على إيران من المشاركة في المسابقات الدولية والمشجعين لمقاطعة المباريات.

المصدر: أ ف ب