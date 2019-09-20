سجن لاعب كرة قدم 3 سنوات لضربه صديقته بقضيب حديدي

تعرض لاعب نادي يورك سيتي، فريق الدوري الوطني الإنجليزي الدرجة الخامسة لكرة القدم، ريس تومبسون، لعقوبة السجن لمدة 3 سنوات و4 أشهر بسبب اعتدائه على صديقته السابقة.

واعتدى اللاعب على صديقته خلال ثلاثة أيام بضربها بقضيب معدني، وأجبرها على تناول الطلاء، وقام بخدش ظهرها بالزجاج.

ونقلت صحيفة "ميرور" البريطانية، عن دانيال صديقة اللاعب، قولها: "ضربني بقضيب حديدي وكسر فكي، وكسر مرآة فوق رأسي. أجبرني على لعق الطلاء من الأرض، ثم كسر مرآة أخرى فوق رأسي. عندما رفع المرآة الثانية، اعتقدت أنني سأموت، وصرخت لكي يتوقف".

كما اعتدى ريس، في وقت سابق أيضا، على الفتاة لاكتشافه صورة حميمة لها منذ عقد من الزمان: "ضربني بقضيب معدني بقوة، خمس مرات. ثم وضعني أمام خيارين، إما أن أتلقى 5 ضربات أخرى، أو أحلق شعري. كان ذلك تحذيرا قاسيا. كنت خائفة من فقدان الشعر، لذلك وافقت".

وتلقى تومبسون، إضافة إلى عقوبة السجن، حظرا لمدة 10 سنوات على الاقتراب من الضحية، كما تم طرده من النادي الرياضي.

المصدر: وكالات