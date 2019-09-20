رونالدو وميسي خارج التشكيلة المثالية لأولى جولات أبطال أوروبا

كشف الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "اليويفا"، أمس الخميس، التشكيلة المثالية للجولة الأولى من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخلت التشكيلة من أسماء لاعبين بارزين، في مقدمتهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس، والأرجنتيني ليونيل ميسي، هداف نادي برشلونة، والمصري محمد صلاح، نجم ليفربول، وزميله في الفريق، السنغالي ساديو ماني.

وجاءت التشكيلة المثالية على الشكل لتالي:

في حراسة المرمى: أندريه تير شتيغن (برشلونة).

في خط الدفاع: مارين ليوفاتش (دينامو زغرب)، خوان بيرنات (باريس سان جيرمان)، توماس منيه (باريس سان جيرمان)، نيكولاس تاجليافيكو (أياكس أمستردام)، ألفاريز (أياكس أمستردام).

في خط الوسط: ميسلاف أورشيتش (دينامو زغرب)، غندوغان (مانشستر سيتي)، فالبوينا (أوليمبياكوس)،

في خط الهجوم: آنخيل دي ماريا (باريس سان جيرمان)، وإرلينغ هولاند (سالزبورغ النمساوي).

المصدر: "UEFA"