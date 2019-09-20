مدرب منتخب مصر الجديد يكشف سياسته في اختيار لاعبي "الفراعنة"

أكد المدرب الجديد لمنتخب مصر لكرة القدم، حسام البدري، أمس الخميس، أن تطبيق العدالة، سيكون المعيار الأساسي لعمله في المرحلة المقبلة مع منتخب "الفراعنة".

وقال البدري البالغ عمره 59 عاما في بيان: "منذ هذه اللحظة، أعاهد الله والجميع أنني لن أبخل بأي جهد في سبيل إسعاد الجماهير التي تستحق منا كل الجهد والإخلاص في سبيل رفع راية الفريق في كل المحافل".

وأضاف: "العدل سيكون سبيلي في كافة القرارات، والجميع سواسية، وكل لاعب سيحصل على نفس القدر من الاهتمام لنيل شرف تمثيل المنتخب. يجب على وسائل الإعلام مساندة الجهاز الفني في المرحلة المقبلة".

وأعلن الاتحاد المصري لكرة القدم، أمس الخميس، تعيين البدري مدربا للمنتخب الوطني الأول، خلفا للمكسيكي خافيير أغيري، الذي أقيل من منصبه في يوليو الماضي، بعد خروج المنتخب من دور الستة عشر لكأس الأمم الإفريقية التي استضافتها مصر.

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ويتمتع البدري بخبرة كبيرة في التدريب، حيث قاد الأهلي المصري ثلاث مرات، آخرها بين عامي 2016 و2018، وحقق معه لقب الدوري المحلي ثلاث مرات، وكأس مصر، والسوبر الإفريقي مرة واحدة، والسوبر المصري ثلاث مرات، ودوري أبطال إفريقيا مرة واحدة.

كما سبق له تدريب منتخب مصر الأولمبي عام 2015، لكنه لم ينجح في قيادته إلى نهائيات مسابقة كرة القدم في دورة ريو دي جانيرو الأولمبية 2016.

وكان آخر منصب تولاه البدري، رئاسة إدارة الكرة في نادي "بيراميدز" المنافس في الدوري المصري الممتاز.

المصدر: رويترز