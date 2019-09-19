تسيسكا موسكو يتعرض لهزيمة ثقيلة في الدوري الأوروبي (فيديو)

مني فريق تسيسكا موسكو بهزيمة ثقيلة أمام مضيفه "المتواضع" لودوغوريتس رازغراد البلغاري (1-5)، اليوم الخميس، في مستهل مشوارهما ضمن دور المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم.

أنهى الفريق الروسي الشوط الأول متقدما بهدف مبكر سجله مدافعه، إيغور ديفييف، في الدقيقة 11 من انطلاق صافرة البداية.

ولكن رد الفريق البلغاري جاء قاسيا، في الشوط الثاني، فقد دك شباك ضيفه بخمسة أهداف متتالية، الأول سجله المهاجم، واندرسون كريستالدو فارياس، في الدقيقة 47، وضاعف زميله المهاجم الكونغولي جودي لوكوكي النتيجة، في الدقيقة 50، بينما تكفل المهاجم الروماني كلاوديو كيسيرو بتسجيل الأهداف الثلاثة الأخرى، في الدقائق (52، 68 و73 من ضربة جزاء) من عمر المباراة.

وحصد لودوغوريتس بذلك النقاط الثلاث وتصدر قائمة المجموعة الثامنة (H)، بفارق نقطتين أمام كل من إسبانيول الإسباني وفرينكفاروزي الهنغاري، اللذين تعادلا فيما بينهما (1-1) على ملعب "باور 8" في مدينة برشلونة.

المصدر: RT