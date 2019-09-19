أعرب الأمير السعودي، عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود، مالك فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي لكرة القدم، عن شعوره "بالإهانة" عند الحديث عن عائلة بن لادن بالسوء.

ونقلت صحيفة "The Sun" البريطانية عن الأمير السعودي، قوله: "أشعر بالإهانة من حقيقة أن الناس يستخدمون اسم بن لادن كمرادف لشيء سيئ. هذه عائلة لطيفة جدا. يمكن القول إنه لا توجد عائلة تقريبا من دون شواذ، وهذا ينطبق أيضا على عائلة بن لادن. ولكن في حال الحديث بشكل عام، فهم محترمون للغاية. وفي حال التعامل معهم مرة أخرى، فسأكون سعيدا".

وكسب الأمير السعودي عبد الله بن مساعد بن عبد العزيز آل سعود معركة قضائية على ملكية فريق شيفيلد يونايتد، الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ونازع رجل الأعمال كيفن ماكابي الأمير عبد الله في ملكية النادي بنسبة 50% من الأسهم، لكن محكمة بريطانية قضت بأنه يتعين على الشريك ماكابي بيع أسهمه للأمير السعودي بمبلغ 5 ملايين جنيه استرليني.

وأعرب ماكابي، وهو من مشجعي شيفيلد، عن خيبة أمله، وقال إنه يدرس الطعن في الحكم.

اللهم لا أُحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك pic.twitter.com/3XrIEXk4Pq — Abdullah Bin Mosaad (@Saudi49er) 16 сентября 2019 г.

وكشفت محكمة بريطانية كانت تفصل في نزاع على رئاسة فريق شيفيلد يونايتد الإنجليزي، عن تلقي مالك النادي، كيفن ماكابي، أموالا من عائلة زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن.

ودخل كيفن ماكابي، والأمير السعودي عبد الله مساعد بن عبد العزيز آل سعود، اللذان كان يملك كل منهما 50% من أسهم فريق شيفيلد يونايتد، في صراع من أجل رئاسة الفريق الإنجليزي، ووصل الأمر إلى المحاكم من أجل فض النزاع، إلا أن الأمور تطورت كثيرا وكشفت عن حقائق خطيرة بخصوص تمويل فريق شيفيلد يونايتد.

وأثارت الأنباء التي سربت من جلسات المحكمة ضجة كبيرة في الصحف البريطانية الرياضية، وتم تداول الخبر بكثافة عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

ووفقا لما سُرّب من معلومات خلال جلسات التحقيق والاستماع في المحكمة، أشارت المصادر إلى أن فريق شيفيلد يونايتد تلقى مبلغا ماليا قدره 3 ملايين يورو، على شكل قرض من أحد أفراد عائلة زعيم تنظيم القاعدة، تحت مُسمى "مشروع ديلتا"، في العام 2017.

وتحدث أندرياس غليدهيل، محامي عبد الله آل السعود، حينها في المحكمة، وأشار إلى أن ماكابي يعلم من أين حصل على التمويل المالي، وهو ما كشفته الصحف البريطانية بعد ذلك، وأوضحت أن غليدهيل أكد أن التمويل جاء من أحد أفراد عائلة أسامة بن لادن. بينما ينكر ماكابي كل المزاعم ويدعي أنها كانت "مزحة".

المصدر: وكالات