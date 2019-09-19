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إشبيلية "ملك يوروبا ليغ" يقسو على كارباخ الأذربيجاني

الرياضة

إشبيلية
AFP Tofik BABAYEV
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استهل إشبيلية الإسباني رحلة البحث عن اللقب السادس في الدوري الأوروبي لكرة القدم، بفوز صريح خارج أرضه على مضيفه كارباخ أغدام الأذربيجاني (3-0)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.

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ووقع على ثلاثية الفريق الإسباني كل من، المهاجم المكسيكي خافيير هيرنانديز "تشيتشاريتو"، والمهاجم منير الحدادي، ولاعب خط الوسط أوليفيه توريس، في الدقائق (62، 78 و85) على الترتيب، على استاد "توفيق باخراموف" في العاصمة باكو.

وتصدر إشبيلية قائمة المجموعة الأولى (A)، متقدما بفارق الأهداف على فريق "إف 91 ديديلانجي" من لوكسمبورغ الذي تغلب بدوره خارج أرضه على مضيفه أبويل نيقوسيا القبرصي بأربعة أهداف مقابل ثلاثة.

المصدر: وكالات 

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