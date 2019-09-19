بداية كارثية لكراسنودار الروسي في الدوري الأوروبي (فيديو)
استهل فريق كراسنودار الروسي مشواره في دور المجموعات من الدوري الأوروبي لكرة القدم، بهزيمة ثقيلة خارج أرضه أمام مضيفه بازل السويسري (0-5)، في اللقاء الذي جمعهما، اليوم الخميس.
وأحرز السويسري، كيفن بوا، هدفين لفريقه، في الدقيقتين (9 و40). وعزز زميله، لوكا زيوفي، النتيجة في الدقيقة 52.
19 september 2019
19 september 2019
وجاء الهدف الرابع بـ "نيران صديقة" سجله الهولندي، توني فيلهينا، لاعب كراسنودار خطأ في مرمى فريقه، في الدقيقة 54، ومن ثم اختتم اللاعب، نوا أوكافور، خماسية أصحاب الأرض، بحلول الدقيقة 79 من عمر المباراة.
19 september 2019
وتصدر بازل قائمة المجموعة الثالثة (C)، بفارق الأهداف أمام خيتافي الإسباني، الذي تغلب بدوره على ضيفه طرابزون سبور التركي بهدف وحيد.
المصدر: RT