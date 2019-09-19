بنزيما يحقق رقما قياسيا في ليلة حالكة لريال مدريد

حقق الفرنسي كريم بنزيما رقما قياسيا جديدا، بعد مشاركته في مباراة فريقه ريال مدريد ضد مضيفه باريس سان جيرمان (0-3)، أمس الأربعاء، في مستهل مشوارهما بدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

وخاض بنزيما مباراته رقم 113 في دوري أبطال أوروبا، ليصبح أكثر لاعب فرنسي مشاركة في البطولة عبر التاريخ، وذلك وفقا لشبكة "أوبتا" للإحصائيات.

وكسر بنزيما بذلك رقم مواطنه، تيري هنري، الذي شارك في 112 مباراة بالبطولة.

113 - Karim Benzema will play his 113th game in the UEFA Champions League, a record for a French player in the competition. Throne. #PSGRMApic.twitter.com/tRtwXJ9VW0 — OptaJean (@OptaJean) 18 september 2019

وانتقل المهاجم الفرنسي إلى صفوف ريال مدريد قادما من ليون الفرنسي عام 2009، وتوج معه بلقب بطل "التشامبيونز ليغ" 4 مرات، في الأعوام (2014، 2016، 2017، 2018).

ويحتل كريم بنزيما المركز الرابع في قائمة الهدافين التاريخيين لدوري أبطال أوروبا، برصيد 60 هدفا، بينما يتربع زميله السابق في الفريق الملكي، النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم يوفنتوس الحالي، على عرش صدارة الهدافين برصيد 126 هدفا.

المصدر: وكالات