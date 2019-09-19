الجزائري محرز يتلألأ في دوري الأبطال (فيديو)

قدم الجزائري رياض محرز، أفضل أداء له مع مانشستر سيتي في دوري أبطال أوروبا، منذ انضمامه إليه، وقاده للفوز على مضيفه شاختار دانيتسك (3-0) أمس، في الجولة الأولى من المجموعة الثالثة.

وفرض الدولي الجزائري، نفسه نجما للمباراة، بتسجيله هدفا وصناعة آخر.

وافتتح ابن الـ28 عاما، باب التسجيل في الدقيقة 25، بعدما تابع كرة سددها زميله الألماني، إلكاي غوندوغان، اصطدمت بالقائم الأيمن وعادت إلى الدولي الجزائري ليضعها بيسراه في شباك الحارس أندريه بياتوف.

ورد بطل أمم إفريقيا هذا العام الجميل لغوندوغان، بعدما دخل المنطقة وراوغ أكثر من مدافع، ومرر كرة إلى الألماني المندفع الذي سددها بيمناه في المرمى (الدقيقة 38)، مسجلا الهدف الثاني لـ"السيتيزنز".

وتكفل البرازيلي غابرييل خيسوس، بتسجيل الهدف الثالث قبل ربع ساعة من نهاية المباراة.

وبشكل عام، فقد كانت إحصائيات وأرقام محرز في مباراة أمس رائعة جدا، وهي على الشكل التالي:

- هدف وتمريرة حاسمة

- 52 تمريرة

- 88 بالمئة نسبة نجاح التمريرات

- 3 تمريرات مفتاحية مع 3 تسديدات

- لمس الكرة 64 مرة واستخلصها مرة واحدة.

يذكر أن محرز، انضم لـ"السيتي" خلال فترة الانتقالات الصيفية عام 2018، في صفقة جعلت منه أغلى لاعب عربي في التاريخ (68 مليون يورو).

المصدر: RT + "تويتر"