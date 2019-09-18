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دوري الأبطال.. بروج البلجيكي يتعادل مع غلطة سراي التركي سلبا

الرياضة

دوري الأبطال.. بروج البلجيكي يتعادل مع غلطة سراي التركي سلبا
AFP Kenzo TRIBOUILLARD
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ساد التعادل السلبي مباراة فريق كلوب بروج البلجيكي وضيفه غلطة سراي التركي، التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، في مستهل مشوارهما في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

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وحصل كل من الفريقين على نقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتقاسما صدارة المجموعة الأولى (A)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي تجمع فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، وضيفه ريال مدريد الإسباني.

المصدر: RT 

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