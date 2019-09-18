توتنهام يتعثر في اليونان في مستهل مشواره بدوري الأبطال (فيديو)

سقط فريق توتنهام الإنجليزي في فخ التعادل أمام مضيفه أولمبياكوس اليوناني (2-2)، في المباراة التي جرت بينهما، اليوم الأربعاء، في بادية مشوارهما في الموسم الجديد لدوري أبطال أوروبا.

تقدم الفريق الإنجليزي بهدفين متتاليين عبر كل من المهاجمين، هاري كين، والبرازيلي لوكاس مورا، في الدقيقتين (26 من ضربة جزاء، و30) على الترتيب.

ورد الفريق اليوناني بالمثل بهدفين متتاليين أيضا، حملا توقيع كل من المهاجمين، البرتغالي دانييل بودينسي، والفرنسي ماثيو فالبوينا، في الدقيقتين (44، و54 من ضربة جزاء) على التوالي.

واكتفى كل من الفريقين بنقطة واحدة، بعد هذا التعادل، وتقاسما صدارة المجموعة الثانية (B)، بانتظار نتيجة المباراة الثانية، التي ستجمع فريق بايرن ميونخ الألماني وضيفه تسرفينا زفيزدا "النجم الأحمر" الصربي، في وقت لاحق من اليوم أيضا.

المصدر: RT