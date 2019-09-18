رائحة الثأر تفوح من مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. التشكيلة الأساسية
تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، صوب ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس.
ويستهل المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، مشواره في الموسم الجديد لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه "اليوفي":
[ 🏧👥 ] LINE-UP— Atlético de Madrid (@atletienglish) 18 september 2019
🗣 These 1⃣1⃣ players will start in our 2019/20 @ChampionsLeague debut!
🔴⚪ #AúpaAtleti
⚽ #AtletiJuve
🌟 #UCLpic.twitter.com/KrJJ9Rf49f
بينما سيبدأ المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد مضيفه الإسباني:
Al nostro esordio nella @ChampionsLeague 2019/2020 scendiamo in campo così 👇🏻— JuventusFC (@juventusfc) 18 september 2019
65 minuti ad #AtletiJuve... alzi la mano chi è carico! 🙌#JuveUCLpic.twitter.com/9RTMsqpchi
المصدر: "@atletienglish/@juventusfc"