رائحة الثأر تفوح من مواجهة أتلتيكو مدريد ويوفنتوس.. التشكيلة الأساسية

تتجه أنظار عشاق الساحرة المستديرة، اليوم الأربعاء في الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، صوب ملعب "واندا ميتروبوليتانو" الذي سيكون مسرحا للقاء المرتقب بين أتلتيكو مدريد وضيفه يوفنتوس.

ويستهل المدير الفني لفريق أتلتيكو مدريد، الأرجنتيني دييغو سيميوني، مشواره في الموسم الجديد لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه "اليوفي":

بينما سيبدأ المدير الفني لفريق يوفنتوس، ماوريسيو ساري، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد مضيفه الإسباني:

Al nostro esordio nella @ChampionsLeague 2019/2020 scendiamo in campo così 👇🏻



65 minuti ad #AtletiJuve... alzi la mano chi è carico! 🙌#JuveUCLpic.twitter.com/9RTMsqpchi — JuventusFC (@juventusfc) 18 september 2019

المصدر: "@atletienglish/@juventusfc"