لقاء من العيار الثقيل بين الأمراء والملكي.. التشكيلة الأساسية

تنطلق في تمام الساعة (19:00) بتوقيت غرينيتش، اليوم الأربعاء، المباراة المرتقبة بين باريس سان جيرمان الفرنسي وضيفه ريال مدريد، في مستهل مشوارهما ضمن دور مجموعات "التشامبيونز ليغ".

وسيبدأ المدير الفني للفريق الباريسي، الألماني توماس توخيل، مشواره في الموسم الجديد لدور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، بالتشكيلة الأساسية التالية، ضد ضيفه الملكي:

وفي المقابل، يستهل المدير الفني لفريق ريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، مشواره في الموسم الجديد للتشامبيونز ليغ، ضد مضيفه الباريسي، بالتشكيلة الأساسية التالية:

المصدر: "@PSG_inside/@realmadriden"